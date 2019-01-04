Son Dakika Haberleri: Erdoğan Pakistan Başbakanı Khan'ı Kabul Etti

Erdoğan Pakistan Başbakanı Khan'ı Kabul Etti

33 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı kabul etti.

Erdoğan Pakistan Başbakanı Khan'ı Kabul Etti, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Khan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmrah Khan ile başbaşa görüştü. Heyetlerarası görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İmrah Khan ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

(Derya Yetim/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:01 Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, İmran Khan, Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Güncel
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