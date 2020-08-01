Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile Başbakanı Han, Irak Başbakanı Kazımi ve Tunus Meclis... - Son Dakika

Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile Başbakanı Han, Irak Başbakanı Kazımi ve Tunus Meclis...
Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi ile Başbakanı Han, Irak Başbakanı Kazımi ve Tunus Meclis Başkanı Gannuşi'yle telefonda bayramlaştı.
Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 09:11
Kaynak: AA
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