Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız' - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız' - Son Dakika Dünya

Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız'

6 saat önce

Pakistan ziyaretinde parlamentoda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor." dedi.

Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız', System.String[]

Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının ikinci gününde Pakistan parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katılarak konuşma yaptı.


"Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Keşmir sorununun çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebileceğinin altını çizdi.

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Pakistan, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:02 
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