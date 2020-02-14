Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız'

Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının ikinci gününde Pakistan parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katılarak konuşma yaptı.



"Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Keşmir sorununun çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebileceğinin altını çizdi.