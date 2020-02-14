Son Dakika › Dünya › Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız' - Son Dakika Dünya
Erdoğan Pakistan'da: 'Keşmir'de adaletin, barışın ve diyalog yoluyla çözümün yanındayız'
6 saat önce
Pakistan ziyaretinde parlamentoda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Lafa gelince demokrasi ve insan haklarını kimseye bırakmayanlar teröristleri kurtarmak için seferber olurken Pakistan, haklı mücadelesinde dimdik Türkiye'nin yanında yer alıyor." dedi.
Türkiye- Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. Toplantısı için Pakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarının ikinci gününde Pakistan parlamentosunda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumuna katılarak konuşma yaptı.
"Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur" diyerek sözlerine başlayan Erdoğan, Keşmir sorununun çatışma veya baskıyla değil ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebileceğinin altını çizdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:02
Son Dakika Dünyaca ünlü sanatçı Peter Murphy, Türkiye'deki sağlık sistemine hayran kaldı! Rus asker kız arkadaşına 16 tankla evlenme teklif etti İYİ Parti Genel Başkanı Akşener partisinden istifaları değerlendirdi Ali Babacan'ın 3 kez ertelenen yeni partisinin kuruluş tarihi belli oldu