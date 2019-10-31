Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...
6 saat önce
Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:16 Kaynak: AA
Erdoğan: " Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."
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