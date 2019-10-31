Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...

Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...

6 saat önce

Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Erdoğan:

Erdoğan: " Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

Pakistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:16 Kaynak: AA
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