Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...

Erdoğan: "Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...

6 saat önce

Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Ödül Takdimi Hatıra fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.

Kurultayın yapıldığı salondan görüntüler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Ödül Takdimi

Hatıra fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rönesans Polat İstanbul Otel'de düzenlenen 6. Türk Tıp Dünyası Kurultayına katılarak konuşma yaptı.

Erdoğan: Pakistan'da meydana gelen tren yangınında hayatlarını kaybeden 65 kardeşimize Allah'tan...

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:56 Kaynak: AA
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