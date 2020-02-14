Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.

Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.


Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 03:44 Kaynak: DHA
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