Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı - Son Dakika

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Erdoğan, Pakistan'da Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısına katıldı
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:03 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da Türkiye-Pakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6'ncı toplantısına katıldı.
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