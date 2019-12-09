Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti
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Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.

Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Şah Mahmud Kureyşi, Pakistan, Asya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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