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Erdoğan, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi'yi kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'nın Kalbi İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı kapsamında İstanbul'da bulunan Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi'yi kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 07:30 Kaynak: AA
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