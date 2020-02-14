Erdoğan: "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları... - Son Dakika
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları... - Son Dakika

Erdoğan: "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları...

6 saat önce

Erdoğan: "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık.

Erdoğan:

Erdoğan: "Pakistan halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında ekmeğinden artırarak gönderdiği yardımları unutmadık. İşte şimdi de bizim için Keşmir odur."

Pakistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:48 Kaynak: AA
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