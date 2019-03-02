Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyonun düşürülemesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

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TBMM Başkanvekili Bilgiç, AK Partili Adaylara Çıkıştı: Burada Ne İşiniz Var?