Erdoğan, Pakistan ile Hindistan Arasındaki Tansiyonun Düşürülemesi Noktasında Türkiye'nin Üzerine...
57 dakika önce
Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyonun düşürülemesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
Erdoğan, Pakistan ile Hindistan arasındaki tansiyonun düşürülemesi noktasında Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 05:03 Kaynak: AA
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