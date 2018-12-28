Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Pakistan'ın Fetö Kararı) Yani Fetö'nün Bir Terör Örgütü Olduğunu Onlar da İfade Ettiler.

Erdoğan: "(Pakistan'ın Fetö Kararı) Yani Fetö'nün Bir Terör Örgütü Olduğunu Onlar da İfade Ettiler.

1 saat önce

Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler.

Erdoğan:
Erdoğan: "( Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:44 Kaynak: AA

Pakistan, Güncel
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