Erdoğan: "(Pakistan'ın Fetö Kararı) Yani Fetö'nün Bir Terör Örgütü Olduğunu Onlar da İfade Ettiler.
1 saat önce
Erdoğan: "(Pakistan'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler.
Erdoğan: "( Pakistan
'ın FETÖ kararı) Yani FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunu onlar da ifade ettiler. Bundan sonraki süreç, oradaki kapatılan yerlerin vakfımıza devri meselesi. Şimdi o başlıyor. Yine bu arada Azerbaycan
'da bazı olumlu gelişmeler var. Onların da bu gelişmelerle birlikte müjdelerini bu akşam, yarın sizlere verebiliriz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:44 Kaynak: AA
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