Erdoğan, Pakistan MİLGEM korvet projesi 1'inci gemi sac kesme törenine katıldı
1 saat önce
Genel görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili Gemi sac kesmesi Törenden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac...
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:57 Kaynak: AA
Genel görüntüler
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili Gemi sac kesmesi
Törenden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.
Meteoroloji'den 22 ile yağış uyarısı: Şiddetli olabilir Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin yurt dışı tanıtımında kullanılacak yeni reklam filmlerinden bir bölüm paylaştı TBMM açılıyor, ilk gündem maddesi 'Yargı Reformu ve Strateji Belgesi' Valiliğin, "AFAD toplantısına çağrıldı" açıklamasına İmamoğlu'ndan cevap: Sessizliğim devlet terbiyemden dolayıdır