Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Pakistan MİLGEM korvet projesi 1'inci gemi sac kesme törenine katıldı
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Erdoğan, Pakistan MİLGEM korvet projesi 1'inci gemi sac kesme törenine katıldı

1 saat önce

Genel görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili Gemi sac kesmesi Törenden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac...

Genel görüntüler

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsili Gemi sac kesmesi

Törenden görüntüler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİLGEM Projesi'nin 4'üncü Gemisi Olan "TCG Kınalıada'nın (F-514) Hizmete Giriş Töreni" ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Sac Kesme Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, Pakistan MİLGEM korvet projesi 1'inci gemi sac kesme törenine katıldı

Pakistan, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:57 Kaynak: AA
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