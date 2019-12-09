Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun?... - Son Dakika
Erdoğan: "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun?...
6 saat önce
Erdoğan: "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Erdoğan: " Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste."
İmamoğlu, "İBB ile protokol imzaladık" diyen Ulaştırma Bakanı'na sert çıktı: İçeriği boş, talihsiz bir açıklama Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi 500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi