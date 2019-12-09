Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun?...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun?... - Son Dakika

Erdoğan: "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun?...

6 saat önce

Erdoğan: "Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste.

Erdoğan:

Erdoğan: " Paris'te sarı yelekliler çıktı, hadi çöz bakalım, durdur bakalım. Niye durduramıyorsun? Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste."

Paris, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:06 Kaynak: AA
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