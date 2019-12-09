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Erdoğan: "(Paris'teki olaylar)Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok...
6 saat önce
Erdoğan: "(Paris'teki olaylar)Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok yüzlülüğü polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:06 Kaynak: AA
Erdoğan: "( Paris'teki olaylar) Avrupa ülkelerinin bu iki yüzlülüğü, hatta ben değiştirdim, çok yüzlülüğü polis şiddeti noktasında da karşımıza çıkıyor."
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