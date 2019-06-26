Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor.

Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor.

Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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