Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor.
Son Dakika Politika Haber

Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor.

42 dakika önce

Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:25 Kaynak: AA
Kemal Kılıçdaroğlu, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Atletico Madrid ve Porto, Muhammed Şengezer'i radarına aldı Son Dakika! Erdoğan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi Yunan mevkidaşı ile görüşen Bakan Akar'dan önemli açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 20:07:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "(Parlamenter sisteme dönme çağrısı) Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]