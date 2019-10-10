Erdoğan: "Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir.
1 saat önce
Erdoğan: "Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:02 Kaynak: AA
Erdoğan: "Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir. Bizim için önemli olan kökenden ziyade insan olmak."
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