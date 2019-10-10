Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir.
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir.

Erdoğan: "Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir.

1 saat önce

Erdoğan: "Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir.

Erdoğan:

Erdoğan: "Parlamento içinde AK Parti grubunda 291 milletvekilimizin 50'si Kürt kökenlidir. Bizim için önemli olan kökenden ziyade insan olmak."

Parlamento, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:02 Kaynak: AA
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