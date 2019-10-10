Erdoğan: "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var...
1 saat önce
Erdoğan: "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:36 Kaynak: AA
Erdoğan: "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz. "
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