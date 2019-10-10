Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var...

Erdoğan: "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var...

1 saat önce

Erdoğan: "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Parlamentoda da terör örgütüne sırtına dayayan bir grup var. Onlar zaten gözleri var görmez. Ama öyle ya da böyle göstereceğiz. "

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:36 Kaynak: AA
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