Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya...
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya...

22 dakika önce

Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya kendilerine göre yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor.

Erdoğan:
Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya kendilerine göre yeni bir yol çizme haberleri gündeme geliyor. Bir partide partiye kırgınlık veya partiden bu noktada bu tür vesilelerle kopmak gibi bir şey olmamalı. Eğer siz bir davaya inanmışsanız bu davadan kopulmaz."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:55 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan 23 Haziran açıklaması: Çıkan sonuçları kabul edeceğiz, sonuçta bu seçim sembolik YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:17:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Partimizde görev almış bazı isimlerin bu dava hareketinden böyle bir kopma veya...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]