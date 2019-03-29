Erdoğan: "Partimize Bir Dava Olarak Bakıyoruz.

Erdoğan: "Partimize bir dava olarak bakıyoruz.

Erdoğan: "Partimize bir dava olarak bakıyoruz. Bir dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin, tekrar orada yer alması olacak bir iş değil."

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