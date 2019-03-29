Erdoğan: "Partimize Bir Dava Olarak Bakıyoruz.
58 dakika önce
Erdoğan: "Partimize bir dava olarak bakıyoruz.
Erdoğan: "Partimize bir dava olarak bakıyoruz. Bir dava olarak baktığımız için de davaya ihanet edenin, tekrar orada yer alması olacak bir iş değil."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:22 Kaynak: AA
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