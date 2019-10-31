Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla...
Son Dakika Politika Erdoğan: 'Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla...

Erdoğan: "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla...

7 saat önce

Erdoğan: "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz.

Erdoğan:

Erdoğan: "Partimize gönül vermiş, emek vermiş, teşkilatın tozunu yutmuş tüm yol arkadaşlarımızla irtibatımızı güçlendireceğiz."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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