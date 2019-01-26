Son Dakika Haberleri: Erdoğan Partisinin Gaziantep Adaylarını Açıkladı

Erdoğan Partisinin Gaziantep Adaylarını Açıkladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in belediye başkan adaylarını açıkladı.

Erdoğan Partisinin Gaziantep Adaylarını Açıkladı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'in belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karataş Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Gaziantep'in Belediye Başkan adayları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin

Şahinbey ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Tahmazoğlu

Şehitkamil ilçe Belediye Başkan adayı: Rıdvan Fadıloğlu

Araban ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Özdemir

Islahiye İlçe Belediye Başkan adayı: Kemal Vural

Nizip ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Sarı

Nurdağı ilçe Belediye Başkan adayı: Ökkeş Kavak

Yavuzeli İlçe Belediye Başkan adayı: Mustafa kemal sakaroğlu

Oğuzeli ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Sait Kılıç

Karkamış ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Seydi Yılmaz

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:26 Kaynak: İHA

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