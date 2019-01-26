Erdoğan Partisinin Gaziantep Adaylarını Açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep
'in belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Karataş
Spor Salonunda düzenlenen toplantıda partisinin Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Gaziantep'in Belediye Başkan adayları
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Fatma Şahin Şahinbey
ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Tahmazoğlu Şehitkamil
ilçe Belediye Başkan adayı: Rıdvan Fadıloğlu Araban
ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Özdemir
Islahiye İlçe Belediye Başkan adayı: Kemal Vural Nizip
ilçe Belediye Başkan adayı: Mehmet Sarı Nurdağı
ilçe Belediye Başkan adayı: Ökkeş Kavak Yavuzeli
İlçe Belediye Başkan adayı: Mustafa kemal sakaroğlu Oğuzeli
ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Sait
Kılıç Karkamış
ilçe Belediye Başkan adayı: (Cumhur ittifakı) Mehmet Seydi Yılmaz
(İHA)