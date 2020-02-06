Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi girişler - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi girişler - Son Dakika

Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi girişler

12 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor.

Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi girişler

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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