Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi girişler - Son Dakika

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Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor - AK Parti Genel Merkezi girişler
12 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle bir araya geliyor. Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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