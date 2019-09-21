Erdoğan: "(Patriot konusu) Bu, masadan kalkmış bir konu değil"
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi. Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 01:54 Kaynak: AA
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