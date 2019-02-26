Erdoğan: "Patriotlar Konusunda, Eğer Bize Bu İyi Şartları Sağlarsanız Biz Buna da Varız. Biz de...
49 dakika önce
Erdoğan: "Patriotlar konusunda, eğer bize bu iyi şartları sağlarsanız biz buna da varız. Biz de alternatifli çalışmak durumundayız."
Erdoğan: "Patriotlar konusunda, eğer bize bu iyi şartları sağlarsanız biz buna da varız. Biz de alternatifli çalışmak durumundayız."
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:43 Kaynak: AA
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