Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor.
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Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor.

54 dakika önce

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek."
Erdoğan: Pençe harekatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:55 Kaynak: AA
Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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