Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor.
54 dakika önce
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:55 Kaynak: AA
- Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pençe harekatı devam ediyor. En ufak bir sapma yok. Kararlı bir şekilde harekat devam ediyor. Sonlandırana kadar da bu harekat devam edecek."
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