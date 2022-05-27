ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
Üye Girişi

ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

27.05.2022 17:05

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin babasıyla telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda, salı günü teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli (25) şehit düştü. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, bugün şehidin Yaka Mahallesindeki ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Çalık, ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak telefonu baba Cevat Tekedereli'ye verdi.

27 MAYIS VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulunduğu şehit babasına, 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıl dönümü olduğunu da hatırlatarak, 'Rabbim rahmet eylesin. Rabbim inşallah cennetinde buluştursun. Rabbim sabırlarınızı arttırsın. Makamları belli zaten şehitlerimizin, cennet. İnanıyorum ki Rabbimin vaadi var, orada sizleri buluşturacaktır. Bugün aynı zamanda 27 Mayıs darbesinin 62'inci yıldönümü. Demokrasi şehitlerimiz, devlet adamlarımız Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın idam kararlarını verdiler. Biliyorsunuz burayı Yassıada olmaktan çıkardık, ismini 'Demokrasi ve Özgürlükler Adası' olarak değiştirdik. Birazdan 'Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılacağım. Ben tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim ailemize sabırlar ihsan eylesin' diye konuştu.

Şehit babası Cevat Tekedereli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, 5 çocuğunu da vatan için yetiştirdiğini söyledi.

ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

YORUMLAR
500
Pençe Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya helallik için baba ocağında Pençe Kilit şehidi Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Cankaya helallik için baba ocağında Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı Pençe-Kilit Operasyonu şehidi Onur Doğan son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


Son Dakika
18:27 Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:35:24. #1.12#
SON DAKİKA: ERDOĞAN, PENÇE-KİLİT ŞEHİDİ TEKEDERELİ'NİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement