Erdoğan: Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri...
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Erdoğan: Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:28 Kaynak: AA
Erdoğan: Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katiller ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız
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