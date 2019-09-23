Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin...
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Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin...

40 dakika önce

Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık"

Erdoğan:

Erdoğan: "Pensilvanya'daki terörist başının ülkemize iadesi ve FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin tamamen bitirilmesi konusunda gerekli adımları attık"

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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