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Erdoğan: "Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi...
6 saat önce
Erdoğan: "Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak"
Erdoğan: "Piknik alanları, ormanlar, ören yerleri gibi alanlar hafta sonu kapalı olacak, hafta içi de buralarda toplu olarak bir arada bulunulmayacak"
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:28 Kaynak: AA
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