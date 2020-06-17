Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajında şunları kaydetti: