Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı - Son Dakika

Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın ölümünün 3'üncü yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Erdoğan, şehit öğretmen Yılmaz'ın fotoğrafını da paylaştığı mesajında, "Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajında şunları kaydetti:

"Ömrünün baharında hain terör örgütü PKK tarafından kaçırılıp şehit edilen öğretmenimiz Necmettin Yılmaz kardeşimizi şehadetinin 3'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ebediyete irtihal etmiş, istikbalimizin mimarı tüm öğretmenlerimizi hürmetle yad ediyorum. Bu vatanın şehadete eren tek bir evladının kanı yerde kalmayacak. Kalemin silaha, birliğin tefrikaya, iyiliğin kötülüğe, huzurun teröre galip geldiği bir Türkiye için durmadan çalışmaya devam edeceğiz."


Recep Tayyip Erdoğan, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 05:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Erdoğan, PKK'nın şehit ettiği öğretmen Necmettin Yılmaz'ı andı - Son Dakika

Son Dakika

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