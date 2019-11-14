Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen,...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen,... - Son Dakika

Erdoğan: "PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen,...

7 saat önce

Erdoğan: "PKK/YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık"

Erdoğan:

Erdoğan: "PKK/ YPG'nin elindeki kamplardan kaçarak Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye geçen, kadınların ve çocukların da bulunduğu 287 kişiyi yakaladık"

Türkiye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:22 Kaynak: AA
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