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ERDOĞAN POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

ERDOĞAN POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

10.02.2022 16:59
ERDOĞAN POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.  Cumhurbaşkanı Erdoğan da Polonya Cumhurbaşkanı Duda'ya nezaketi ve iyi dilekleri için teşekkür etti.  İki ülke ilişkilerini güçlendirecek hususların ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Polonya ilişkilerini her alanda daha da geliştirmek, stratejik ortaklığı "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi" mekanizmasının tesisiyle taçlandırmak istediklerini ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimi yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda Türkiye olarak tansiyonun düşürülmesi amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini kaydetti.


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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Polonya, Duda, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERDOĞAN POLONYA CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika


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