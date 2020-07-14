Erdoğan, Polonya ve Sierra Leone büyükelçilerini kabul etti - Son Dakika

Erdoğan, Polonya ve Sierra Leone büyükelçilerini kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Sierra Leone Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Büyükelçisi Jakub Kumoch ve Sierra Leone Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Polonya Büyükelçisi Kumoch, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Jakub Kumoch'un daha önce ülkesinin İsviçre büyükelçisi olarak görev yaptığı belirtildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki diğer kabulde ise Sierra Leone Büyükelçisi Mohamed Hassan Kai-Samba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:57 Kaynak: DHA
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