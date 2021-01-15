Erdoğan: "Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir."

Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Programda bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir.' - Son Dakika

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Beni dinlerler, dinlemezler ama ben yüksek faize karşıyım

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