Erdoğan, "Proje 36 ayda bitecek" diyen müteahhite kızdı: Sen nasıl Fatih torunusun? Hamza Bey değiştirelim bunu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy Yassıören'de Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri temel atma törenine katıldı. Törende bir açıklama yapan Erdoğan, muhalefete de sık sık yüklendi.

SÜREYİ UZUN BULUNCA TEPKİ GÖSTERDİ

Erdoğan'ın konuşmasının ardından sahneye projeyi yapan firmanın yetkilisi çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Burayı ne zaman bitireceksiniz?" diye sordu. "36 ay efendim" cevabını duyan Erdoğan "Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun?" ifadelerini kullandı. Firma müdürünün süreyi 30 aya düşürmesine de sıcak bakmayan Cumhurbaşkanı, "Ne yapıyorsun sen? Hamza Bey 36'dan başlayıp 30'a indi. Ne diyor bu? Bu müteahhiti değiştirelim biz. 24 ay yaparım diyor bak. Olmaz olmaz." dedi.

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