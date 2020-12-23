Erdoğan: "Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim...

Erdoğan: "Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla itibar etmek veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir"

Erdoğan: "Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim asla itibar etmek veya takdir edeceğimiz bir siyaset tarzı değildir"

Siyaset, Politika, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Proje üretmek yerine başkalarının projelerine payandalık etmek, kendi hayalini kurmak yerine başkalarının hayalinde figüran olmak bizim... - Son Dakika

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