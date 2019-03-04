Son Dakika Haberleri: Erdoğan: Pusuda bekliyorlar

Erdoğan: Pusuda bekliyorlar

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor" dedi.

Erdoğan: Pusuda bekliyorlar, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:05 

Ekonomi
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