Erdoğan: Pusuda bekliyorlar
21 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
, "Sınırlarımıza teröristlerle, ekonomimize kur, faizle, soframıza vurguncularla, birliğimize bölücülerle, beraberliğimize fitneyle saldıranlar şu anda pusuda bekliyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:05
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