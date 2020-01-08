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Erdoğan-Putin: "Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder, sürecin Libyalıların ve komşuların...
6 saat önce
Erdoğan-Putin: "Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder, sürecin Libyalıların ve komşuların bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız."
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:56 Kaynak: AA
Erdoğan-Putin: "Berlin Süreci'ne desteğimizi teyit eder, sürecin Libyalıların ve komşuların bağlılığıyla somut sonuçlar verebileceğini hatırlatırız."
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