Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri... - Son Dakika

Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri...
14.10.2020 19:45
Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan-Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.
Erdoğan, Putin'e, Türkiye'nin, gerek Minsk Grubu içindeki statüsü gerekse ikili ilişkileri çerçevesinde Azerbaycan- Ermenistan meselesinin kalıcı çözüme kavuşturulmasından yana olduğunu ifade etti.
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