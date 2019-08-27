Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin görüşmesi
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Erdoğan-Putin görüşmesi

1 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde hassas bölgesel konuları ele alacaklarını belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde hassas bölgesel konuları ele alacaklarını belirtti.

Putin, Erdoğan ile Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda baş başa yapacağı görüşme öncesi açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fuar ziyareti nedeniyle teşekkür eden Putin, Erdoğan'a sivil ve askeri alanda kullanılan ürünleri gösterdiklerini söyledi.

Bunun sadece Rusya'nın gücünü değil aynı zamanda iş birliği imkanını da ortaya koyduğunu vurgulayan Putin, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi alanında yüksek teknoloji üretmesiyle ilgili planlarını biliyoruz. Elbette çok rağbet gören alanlarda çabalarımızı birleştirebiliriz. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemizde) bölgesel konular arasında hassas konular da var, bunları görüşeceğiz."

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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