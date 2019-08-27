Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin görüşmesi
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan-Putin görüşmesi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Erdoğan-Putin görüşmesi, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi başladı.

Moskova Jukovski Uluslararası Havaalanı'ndaki görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine davetinden dolayı Rusya Devlet Başkanı Putin'e teşekkür etti.

Rusya'nın savunma sanayine yönelik üretimleri görme imkanı bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek yolcu uçaklarından savaş uçaklarına kadar, helikopterlere kadar, bütün üretimde olan motorlara kadar bütün bunları görme noktasında memnuniyetimi ifade etmek isterim. Tabii savaş uçaklarının gösterilerini de izleme imkanımız oldu. Gerek Su-34, Su-35, bunun yanında Su-57 bunların görüntülerini hep birlikte izledik." diye konuştu.

Bütün bunların yanında uzayla ilgili çalışmaların çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Uzaya yönelik atılan adımlar ilmi noktada zaten bilimsel anlamda Rusya'nın nereye geldiğini göstermesi bakımından büyük önem arz ediyor. Kendileriyle buradan görüşmemizi yaptık, yolculuklarında başarılar diledik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile gerek ikili, gerekse heyetler arası görüşmelerde bölgesel gelişmeleri de değerlendirme fırsatını bulacaklarını kaydetti.

İki lider daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşmelerin ardından ortak basın açıklaması yapılması bekleniyor.

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'a Rusya ziyaretinde beklenmedik teklif: Uzaya Türk astronot gönderelim
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Moskova'da görüşen Rus lider Putin, İdlib konusunda anlaşıldığını duyurdu Sabancı Holding, Yünsa hisselerini sattı İstanbul'da okul servisi ücretlerine zam geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 17:58:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin görüşmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]