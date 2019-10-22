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Son Dakika Güncel Erdoğan-Putin görüşmesi

Erdoğan-Putin görüşmesi

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini, "Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini, "Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak." şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Devlet Başkanlığı Rezidansı'ndaki baş başa görüşmesi saat 13.28'de başladı.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.

Erdoğan, "Bu süreç öncesinde de yine bu konularla ilgili yaptığımız çok faydalı görüşmeler oldu. Tabii bu vesileyle gerek ikili görüşmeler gerek ikili ilişkiler bunları da ele alma fırsatını bulacağız. Bu vesileyle barışın çok daha güçlü bir şekilde ele alınmasına fırsat sağlayacak. Barış Pınarı Harekatı'na bu görüşmemizin çok ciddi fırsatlar sağlayacağına inanıyorum." diye konuştu.

Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da katıldı.

Vladimir Putin, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:58 Kaynak: AA
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