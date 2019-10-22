Erdoğan-Putin görüşmesi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin seviyesinin bölgedeki sorunların çözülmesine yardımcı olacağını söyledi.

Putin, Soçi'deki Rusya Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa görüşmesinin basına açık kısmında konuştu.

Suriye'deki durumun zor olduğuna işaret eden Putin, "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak." dedi.

Putin, Rusya ile Türkiye arasındaki iyi ilişkilere de değinerek, "Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum. Gerek Türkiye gerekse Rusya, bölgede bulunan tüm ülkelerin çıkarlarına uygun olarak bu bölgedeki tüm sorunların cevaplarını bulmamıza yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.