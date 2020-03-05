Erdoğan-Putin görüşmesi - Son Dakika

Erdoğan-Putin görüşmesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Putin'le tokalaşması Putin'in Çavuşoğlu ile tokalaşması Erdoğan'ın Lavrov ile tokalaşması Putin'in konuşması Erdoğan'ın konuşması MOSKOVA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:13 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Putin'le tokalaşması
Putin'in Çavuşoğlu ile tokalaşması
Erdoğan'ın Lavrov ile tokalaşması
Putin'in konuşması
Erdoğan'ın konuşması MOSKOVA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi.
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