Erdoğan-Putin görüşmesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Putin görüşmesi - Son Dakika

Erdoğan-Putin görüşmesi

7 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Putin'le tokalaşması Putin'in Çavuşoğlu ile tokalaşması Erdoğan'ın Lavrov ile tokalaşması Putin'in konuşması Erdoğan'ın konuşması MOSKOVA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi ve Putin'le tokalaşması

Putin'in Çavuşoğlu ile tokalaşması

Erdoğan'ın Lavrov ile tokalaşması

Putin'in konuşması

Erdoğan'ın konuşması MOSKOVA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'da bir araya geldi.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Türkiye, Moskova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin, basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıya kadar uğurladı
Sörloth'un babası, oğluna övgü yağdırdı: Yaptığı iş inanılmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'e iletti: Anlaşma sağlanmazsa rejim unsurlarını kendi imkanlarımızla temizleriz İdlib Mutabakatı sonrası Türkiye açık kapı politikasında geri adım atmayacak

Son Dakika Haberleri
21:48 Hadise mültecilerin yaşadığı insanlık dramına isyan etti: İçim parçalanıyor
21:43 İrem Sak'tan Tuvana Türkay'a gönderme!
21:43 Kolu kırılan Berkay sahneye çıkabilecek mi?
20:12 İtalya'da yaşayan Türk oyuncu Serra Yılmaz, koronavirüs sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 22:18:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erdoğan-Putin görüşmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]