Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin Görüşmesi Başladı

Erdoğan-Putin Görüşmesi Başladı

1 saat önce

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmelerinin sonuçlarını aldıklarını söyledi.

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MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sık sık görüşmelerinin sonuçlarını aldıklarını söyledi.

Putin, Erdoğan ile baş başa görüşmesi öncesinde açıklama yaptı.

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sık sık ve düzenli bir şekilde görüştüklerini hatırlatan Putin, "Sık sık görüşmelerimizin sonucunu alıyoruz. Geçen yılın ilk 10 ayında ticaret hacmimiz, 2017'nin toplamından daha fazla gerçekleşti. Türkiye'yi ziyaret eden Rus turist sayısı da geçen yıl, bir önceki yıla kıyasla yüzde 30'dan fazla artarak 6 milyonluk rekor seviyeye ulaştı. Bu da her iki halkımızın da ilişkilerini güçlendirmektedir." dedi.

Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğine işaret eden Putin, "Sayın Cumhurbaşkanı, değerli dostum, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin bu noktaya gelmesi sizin katkılarınızla olmuştur. İlişkilerimizin gelişmesine ne kadar büyük önem ve katkı sağladığınızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki projelerden söz eden Putin, "Büyük stratejik projelerimizi gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Ayrıca, güvenlikle ilgili ve bölgesel konularda da yoğun çalışmalarımız sürüyor." şeklinde konuştu.

Putin, Kerç Boğazı'nda iki geminin yandığı olayla ilgili "Yetkililer ellerinden geleni yapmasına rağmen Kerç'te bir facia yaşandı, hayatını kaybedenler için başsağlığı diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 06:17 Kaynak: AA

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