Erdoğan-Putin Görüşmesi Başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile özellikle Suriye'de atılan ve atılacak adımların büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile özellikle Suriye'de atılan ve atılacak adımların büyük önem arz ettiğini belirterek, "Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi saat 14.05'te başladı.



Görüşmenin başında kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye-Rusya Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nda siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda stratejik görüşmelerin olacağını söyledi.



Gerek ikili görüşmelerde gerek bölgesel sorunlar noktasında bugün yoğun bir görüşme trafiği olacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 anlaşma imzalanacağını ve bu anlaşmalarla geleceğe yönelik adımlar atılacağını bildirdi.



Rusya ile ticaret hacminde yüzde 15'lik bir artış olduğunu anımsatan Erdoğan, "Hedefimiz, daha önce belirlediğimiz 100 milyar dolarlık hedefe doğru yürümek. Doğal gaz akımı ile alakalı TürkAkım'da deniz kısmı bitmiş durumda. Aradaki adımlar da planlandığı gibi yürümekte. Hedefimiz aynı takvim içerisinde bitirmek." dedi.



Erdoğan, Türkiye-Rusya ilişkilerinde, bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte atılan adımların çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bir diğer çok önemli adım da şu anda bölgedeki terör eylemlerine karşı birlikte dayanışma halinde attığımız adımlardır. Özellikle Suriye'de attığımız, atacağımız adımlar büyük önem arz ediyor. Bugünkü Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantımızın bu bakımdan da büyük önem arz ettiğine inanıyorum. Bakanlarımızın da birbirleriyle yapacağı görüşmeler önem ifade ediyor. Bunları da ayrıca değerlendirmek suretiyle Üst Düzey İş Birliği Konseyi Sekizinci Toplantısı'nı tamamlamış olacağız."



Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da eşlik etti.

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