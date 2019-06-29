Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
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Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Erdoğan'dan S-400 açıklaması OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan'dan S-400 açıklaması OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya
'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye
Rusya ilişkilerinde önemli bir ivme yakalandığını belirten Erdoğan, S-400'ler konusunda varılan mutabakatı hatırlattı. Erdoğan, "Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil" şeklinde konuştu.
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