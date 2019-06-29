Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Son Dakika Güncel Haber

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

1 saat önce

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Erdoğan'dan S-400 açıklaması OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan'dan S-400 açıklaması OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli bir ivme yakalandığını belirten Erdoğan, S-400'ler konusunda varılan mutabakatı hatırlattı. Erdoğan, "Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil" şeklinde konuştu.
Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 06:17 Kaynak: İHA
Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyaca ünlü bilim insanı Leonardo da Vinci'nin Robotu Üretildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G-20'de Putin ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı Mezuniyetten dönerken otomobil takla attı: 4 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 07:23:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]