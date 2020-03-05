Erdoğan-Putin görüşmesi başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erdoğan-Putin görüşmesi başladı - Son Dakika

Erdoğan-Putin görüşmesi başladı

6 saat önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de son dönemde durumun kötüleştiğini belirterek, "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var" dedi.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İdlib'de son dönemde durumun kötüleştiğini belirterek, "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var" dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Kremlin Sarayı'ndaki görüşmesi başladı.

Putin, görüşme öncesi yaptığı kısa açıklamada, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere büyük önem verdiklerini söyledi.

Putin, "Suriye'de hayatını kaybeden Türk askerleri için başsağlığı diliyorum. İnsanların hayatını kaybetmesi her zaman büyük bir trajedidir. Maalesef, Suriye askeri yetkilileri de dahil hiç kimse Türk askerlerinin bulunduğu yeri bilmiyordu." diye konuştu.

Aynı gün içerisinde Suriye ordusunda da kayıplar yaşandığını anlatan Putin, "Suriye ordusunun gerçekten ciddi kayıpları var. Tüm bunlardan dolayı bu olayın bir daha tekrarlanmaması, Türk Rus ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmelere devam etmemizde fayda var." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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