Son Dakika Haberleri: - Erdoğan-Putin görüşmesi başladı- Erdoğan'dan S-400 açıklaması
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- Erdoğan-Putin görüşmesi başladı- Erdoğan'dan S-400 açıklaması

11 dakika önce

- Erdoğan-Putin görüşmesi başladı Erdoğan'dan S-400 açıklamasıOSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.

- Erdoğan-Putin görüşmesi başladı
Erdoğan'dan S-400 açıklaması
OSAKA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in G20 Liderler Zirvesi'nde gerçekleştirecekleri görüşme başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya'nın Osaka şehrinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye Rusya ilişkilerinde önemli bir ivme yakalandığını belirten Erdoğan, S-400'ler konusunda varılan mutabakatı hatırlattı. Erdoğan, "Füzenin ortak üretimi başta olmak üzere teknoloji transferini de içerecek şekilde ilerletilmesi bizim için öncelik taşıyor. Şu anda öyle zannediyorum ki gözler bu işin sevkiyatıyla ilgili olan kısımda. Zaten bu konudaki mutabakatımızda da bir aksama söz konusu değil" şeklinde konuştu.
- Erdoğan-Putin görüşmesi başladı- Erdoğan'dan S-400 açıklaması
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu, Güncel
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