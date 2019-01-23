Son Dakika Haberleri: Erdoğan-Putin Görüşmesi - Detaylar (1)

Erdoğan-Putin Görüşmesi - Detaylar (1)

24 dakika önce

- Görüşmeden detaylar - Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

- Görüşmeden detaylar - Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:04 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Rusya Federasyonu, Güncel
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