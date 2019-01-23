Erdoğan-Putin Görüşmesi - Detaylar (1)
24 dakika önce
- Görüşmeden detaylar - Günübirlik çalışma ziyaretinde bulunmak üzere Rusya'ya gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kremlin Sarayı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile baş başa görüştü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:04 Kaynak: AA
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